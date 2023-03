Am Montag am Abend erreichten Grüße aus Santiago de Compostela die Kleine Zeitung. "Angekommen! Buon Camino und liebe Grüße", war zu lesen. Der St. Veiter Erich Liebenwein ist am 13. März mit 80 Jahren bereits zum siebenten Mal zum Jakobsweg nach Spanien aufgebrochen (wir berichteten).

Am Montag hat er sein Ziel erreicht. "Es gab, Gott sei dank, keine groben Zwischenfälle. Und ich hatte wieder einige schöne Begegnungen, die ich natürlich nicht vergessen werde. Ich habe fit und munter die Kathedrale erreicht", berichtet Liebenwein. Gestartet ist der St. Veiter in der Stadt León von dort aus musste er rund 300 Kilometer zurücklegen.

Um seine Rückenprobleme zu mildern, besorgte sich Liebenwein ein Wagerl zum Nachziehen. "Heuer hab ich aber veranlasst, dass mein Gepäck zu den gebuchten Unterkünften gebracht wird. Er war immer alleine unterwegs, aber seine Frau Maria, die drei Kinder und seine Enkel freuten sich immer auf die abenteuerlichen Reiseberichte.

Den Weg zu finden, ist auch nicht immer leicht. "Ich habe wenig Orientierungssinn. Mit einem kleinen Ratgeber und dem Beschilderungssystem habe ich aber immer wieder das Ziel gefunden", erklärt der 80-Jährige. Und wie man sieht, hat das bis jetzt immer geklappt.

Abenteuer Jakobsweg in Bildern