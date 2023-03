Am Fuße der Burg Hochosterwitz befindet sich das urige Landgasthaus Maultasch. Seit einiger Zeit wird das Gasthaus von Ernst Motschilnig und seiner Partnerin Zuzana Wallenta betrieben. Die beiden sind in der Gastroszene keine Unbekannten, betreiben sie doch "The 1st Steakhouse" in St. Veit und "The 1st Lakehouse" am Hörzendorfer See. "Die ehemalige Pächterin konnte aus privaten Gründen das Gasthaus nicht weiterführen. Sie ist noch immer bei uns angestellt und das wird sie auch bis zu ihrer offiziellen Pensionierung bleiben, nur kann sie das Gasthaus leider nicht mehr betreiben. Bei den Konzerten im Viereck im vergangenen Sommer waren Ernst und Zuzana mit ihrem Unternehmen vertreten – und bei Gesprächen mit ihnen hat sich das alles ergeben", erklärt der Burgherr von Hochosterwitz und Verpächter der Maultasch, Karl Khevenhüller-Metsch.