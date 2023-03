Entscheidung am Längsee

Kein Taupe mehr am See, Bistum will Stiftsbad und Gastro selbst betreiben

In der Badesaison 2023 gibt es keine Genussschmiede am See mehr. Das Bistum Gurk, Eigentümer vom Stiftsbad, hat entschieden, den gesamten Betrieb selber zu führen. Badestart 1. Mai soll halten, Mitarbeitersuche läuft.