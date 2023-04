Superhelden in Comics heißen Superman, Black Widow oder Iron Man. Im echten Leben heißen sie Uschi Steurer. Die gebürtige Wienerin und ihr Mann Marius fanden vor rund zwei Jahren in Knappenberg ihre neue Heimat. "Wir sind begeisterte Trail-Läufer, also laufen gerne im Wald. Wir haben uns in die Doppelhaushälfte in Untergossen sofort verliebt, es saniert und seit Oktober 2022 habe ich hier auch meinen Hauptwohnsitz", erzählt die 58-Jährige. Mit ihren direkten Nachbarn, Anneliese und Alois Brunner, verstehen sich die "Zuagrasten" von Anfang an sehr gut.