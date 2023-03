Neben der Rotkreuz-Bezirksstelle St. Veit gibt es im Bezirk noch die Ortsrettungsstellen Friesach, Görtschitztal (Einsatzstelle in Klein St. Paul) und Gurktal (Einsatzstelle in Gurk). In Friesach und Klein St. Paul wurden kürzlich die Ortsstellenleiter, deren Vertretungen und weitere Funktionäre für vier Jahre gewählt.

Die Wahlen fanden bei den Ordentlichen Ortststellenversammlungen in Friesach und Wietersdorf statt und es wurde auch die jeweilige Leistungsbilanz für 2022 präsentiert. Weiters wurden freiwillige Mitarbeiter befördert und verdiente Ehrenamtliche geehrt.

Ortsrettungsstelle Görtschitztal-Führungsteam: Peter Hartl, Mario Schäfer-Kassin (Ortsstellenleiter), Christopher Weiss, Jana Zlöbl (von links) © RK Pugganig

Als Leiter der Ortsrettungsstelle Görtschitzal wurde, in Anwesenheit der Landtagsabgeordneten und Bürgermeisterin Gabriele Dörflinger, erneut Mario Schäfer-Kassin gewählt. Unterstützt wird er von von Christopher Weiss als 1. Ortsstellenleiterstellvertreter und Lena Staudach als 2. Ortsstellenleiterstellvertreterin, die auch die Aufgabe als Freiwilligenkoordinatorin übernimmt. Verantwortung wartet auch auf die gewählten Mitglieder des Ortstellenausschusses: Peter Hartl als Organisationsreferent und Jana Zlöbl, zuständig für Öffentlichkeitsarbeit und Protokoll.

Das Team in Friesach

An der Spitze der Rettungsorganisation in der Burgenstadt steht die nächsten fünf Jahre der alte und neue Ortsstellenleiter Nikolaus Zauner. Die Glückwünsche der Stadt Friesach, überbracht von Vizebürgermeisterin Ursula Heitzer galten auch Ewald Sabitzer, 1. Ortsstellenleiterstellvertreter und Referent für Soziale Dienste, Dr. Christoph Schuh, 2. Ortsstellenleiterstellvertreter, Wolfgang Novak, Referent für den Rettungsdienst, Markus Stifter, Referent für Aus- und Weiterbildung und Manuel Moitzi, Referent für technische Angelegenheiten. Rotkreuz-Bezirksstellenleiter Herbert Sager gratulierte allen Gewählten.