"Die Küche ist voll ausgestattet und betriebsbereit", wirbt die Gemeinde St. Georgen am Längsee um neue Betreiber für ihr Terassencafé am See. Da Peter Lauko aus persönlichen Gründen sein "Seeradies" nicht mehr weiterführen möchte, so Bürgermeister Wolfgang Grilz (FPÖ), sucht man nun nach einer neuen Pächterin beziehungsweise einem neuen Pächter.