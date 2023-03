Der Reindling – seit Generationen ein kalorienreiches, kulinarisches Kärntner Kulturgut. Und gerade zu Ostern darf er auf keinem Tisch fehlen.

Doch was ist das Geheimnis eines perfekten Kärntner Reindlings? Der Autor dieser Zeilen, ein „steirischer Exot“, versuchte es zu lüften. Und wo ginge das besser, als in einem der rund vierstündigen Reindling-Backkurse, die Profi Harald Taupe in seiner „Genussschmiede“ in St. Veit seit einigen Jahren anbietet.