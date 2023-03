Am Donnerstag, dem 23. März, ist Ferdinand Schmalzmayer im Alter von 68 Jahren verstorben. Mit ihm geht ein Stück der Hüttenberger Reiftanz Tradition, von welcher "Ferdi" ein fixer Bestandteil war. Bis zum Ende des Bergbaus in Hüttenberg 1978 war er in diesem Berufsfeld tätig - und natürlich auch Tänzer beim über die Landesgrenzen hinaus bekannten Reiftanz.