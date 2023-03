"Er war immer für die Leute da. Sehr gesellig und sehr engagiert", sagt Bürgermeister Franz Sabitzer über den Ehrenringträger Herbert Wasserer, der am 20. März im Alter von 72 Jahren verstorben ist.

Wasserer war in vielen öffentlichen Funktionen tätig. Über 20 Jahre lang setzte er sich als Gemeinderat und Gemeindevorstand in Weitensfeld für die Bevölkerung ein. "Sein besonderes Steckenpferd war der Sozial- und Sportausschuss", weiß Sabitzer. Außerdem engagierte sich Wasserer bei vielen Vereinen wie der Feuerwehr, dem Sportverein und dem Pensionistenverband. "Wir danken für seine Verdienste zum Wohle der Heimatgemeinde und werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren."

Der gesellige Kaufmann war als Nahversorger in Zweinitz für die Menschen da und erhielt für seine Verdienste auch den Ehrenring der Marktgemeinde Weitensfeld im Gurktal. "Er war ein besonders guter Kaufmann und hatte gute Freunde", sagt seine Schwester Resi Wasserer.

Am Donnerstag, dem 23. März, wird Herbert Wasserer um 14 Uhr von der Marienkapelle aus auf den Ortsfriedhof Zweinitz zu seiner letzten Ruhestätte geleitet. Die heilige Seelenmesse wird vor der Beisetzung gefeiert. Das gemeinsame Gebet findet am Mittwoch, dem 22. März, um 19 Uhr in der Pfarrkirche Zweinitz statt.