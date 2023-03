Die neue Einkaufslosaktion „Auf Aufriss“ haben Thomas Canori und Thomas Pichler, Inhaber der Werbeagentur „Company Lifting“ und Gründer der Initiative „Innenstadt lebt“, in Kooperation mit zahlreichen Innenstadtbetrieben, der Stadtgemeinde und dem Stadtmarketing auf die Beine gestellt. Vom 1. bis zum 30. April sammeln Kundinnen und Kunden in zahlreichen Innenstadtbetrieben bei jedem Einkauf Lose. In den insgesamt 5000 ausgespielten Losen warten tolle Gewinne.

In den Gewinnlosen wird das entsprechende Geschäft angeführt, in dem die Sofortpreise abzuholen sind. Thomas Pichler: „Die Grundidee ist es, Stammkundinnen und -kunden eines gewissen Unternehmens auch die Produkte und Dienstleistungen eines anderen Innenstadtbetriebes näherzubringen. Weil wir zusammen einfach mehr erreichen.“ Die Gewinnchancen erhöhen sich, je mehr man in St. Veit einkauft und Dienstleistungen in Anspruch nimmt. Bürgermeister Martin Kulmer begrüßt die Losaktion.