Der neugestaltete Ostermarkt am St. Veiter Hauptplatz startet am Freitag, den 31. März, um 8 Uhr am Hauptplatz mit zahlreichen Ausstellerinnen und Ausstellern. Der erste Markttag steht im Zeichen des Gartelns und der Gartengestaltung. Über den Tag verteilt gibt es Fachvorträge von Experten. Der berstufenchor „D´accord“ des BG/BRG St. Veit umrahmt den Markt musikalisch. Ab 13 Uhr kann vor Ort mit der Seminarbäuerin Gertraud Wank der eigene Palmbuschen gebunden werden, und ab 14 Uhr sorgt Live Musik für Unterhaltung.

Am Samstag, den 1. April, spielt die Jugendband „New Soul“ ab 10 Uhr, die Formation „Green Connection“ hat ab 13.30 Uhr beim Lagerfeuer ihren Auftritt. Basteln mit Kindern und die Möglichkeit, selbst Stockbrot zu backen, werden die Programm-Höhepunkte für die kleinen Besucher. Um 12 Uhr startet mit „Ostermarkt-Glück“ eine Preisverlosung.

Info: www.stveit.com

Bauernmarkt zur Osterzeit von 5. bis 8. April

Am Bauernmarkt wird zur Osterzeit alles angeboten, um sich kulinarisch für die Osterjause eindecken zu können. Von Schinken, Selchwürstel und Reindling bis hin zu Krenwurzel, Ostereier und Bauernbrot, hier wird man von 5. bis 8. April fündig. Zusätzlich zum kulinarischen Angebot gibt es allerhand Dekoratives und Florales.