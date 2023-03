Es gibt kaum jemanden in St. Veit, den es noch nie in die Disco Altes Bräuhaus verschlagen hat. Kein Wunder - es ist die einzige Disco in der Bezirksstadt. Vor kurzem konnte Seniorchef Hermann Aichwalder seinen 80. Geburtstag feiern. "Ich habe 1971 das Lokal von meiner Mutter übernommen. Im Laufe der Jahre folgten immer wieder Umbau- und Renovierungsarbeiten, bis wir den heutigen Stand des Lokals erreicht haben", erklärt Aichwalder. Immerhin befinden sich im alten Brauhaus eine Disco, mehrere Bars und ein Restaurant.