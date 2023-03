Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht von Sonntag auf Montag drei Kellerabteile in einem Mehrparteienhaus in Althofen, Bezirk St. Veit an der Glan, auf. Dabei erbeuteten diese zwei hochpreisige Rennräder der Marke "Merida Scultura" und "Wilier Cento1Air", sowie zwei E-Bikes und ein Paar Ski der Marke Atomic.

Die Gesamtschadenshöhe beträgt laut Polizei weit über 10.000 Euro.