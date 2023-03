Die Freude war groß, als im Februar 2022 verkündet wurde, dass die "Burger Boutique" in St. Veit auf den Herzog-Bernhard-Platz übersiedelt und sich vergrößern wird. Der alte Standort in der Dr.-Karl-Domenig-Straße wurde geschlossen, mittlerweile wurde dort eine Pizzeria eröffnet und es wurde still um das Burgerlokal in St. Veit.