Geht man nach der Wahl, die bei der Jahresversammlung der Jägerschaft über die Bühne ging, so wird Alfons Kogler mit uneingeschränkter Unterstützung seiner Jäger und Jägerinnen rechnen können: Mit 100 Prozent wurde er am Wochenende zum neuen Bezirksjägermeister von St. Veit gewählt, er folgt damit Hans Drescher. "Es gab keine Gegenstimmen und nicht einmal Stimmenthaltungen", freut sich Kogler über diese breite Akzeptanz. Für seinen Stellvertreter gab es zwei Kandidaten, die Wahl fiel dann auf Michael Weyrer aus. Der 45-jährige Glödnitzer, er fungiert als Hegeringleiter, erreichte mehr als zwei Drittel der Stimmen für sich. Zur Wahl stellte sich auch noch der Deutsch-Griffener Werner Mattersdorfer.

Kogler, der beruflich in der Versicherungsbranche im Bereich Industrieversicherungen tätig ist, lebt mit seiner Gattin in Hüttenberg. Zur Jagd hat der 62-Jährige seit seiner frühesten Jugend eine tiefe Beziehung. Kogler – selbst Vater und Großvater – kommt aus einer Familie, welche die Jagd seit Generationen ausübt. Mit der Jägerschaft geht Kogler in herausfordernde Zeiten. Wildstandsregulierung so durchzuführen, "dass sie angepasst ist an die heutigen Lebensbedingungen", so sagt Kogler, sei natürlich primäre Aufgabe. Beim Rotwild und Schwarzwild lägen die Herausforderungen. Fischotter und Biber bleiben seine Sorgenbereiche. "Und klarerweise wird das Akzeptieren des Vorhandenseins des Räubers Wolf eine Herausforderung sein", setzt Kogler da gleich dazu. So gebe es jagdtechnisch noch keine Erfahrungswerte. "Und der Wolf kennt den Menschen ja nicht als Feind."

Hans Drescher legte das Amt des Bezirksjägermeisters nach 20 Jahren zurück © GERT KÖSTINGER

Hans Drescher führte das Amt des Bezirksjägemeisters 20 Jahre lang aus. Kogler ist nun für ein Gebiet in der Größe von rund 150.000 Hektar verantwortlich. Es umfasst 378 Jagdgebiete, davon 267 Eigenjagden, 111 Gemeindejagden, 24 Hegeringe, und zählt 2464 Mitglieder, davon sind 454 Frauen. 112 Jagdkarten wurden 2022 im Bezirk St. Veit ausgestellt.