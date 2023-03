Im Badezimmer einer sogenannten Schmutzschleuse – einem Raum zwischen Garage und Wohnbereich – brach am Samstag gegen 17 Uhr in einem Bauernhof in Friesach ein Brand aus. Der Grund laut Aussendung der Polizeidirektion Kärnten: ein am Spiegelschrank eingesteckter Föhn.

Die Konsequenzen waren dramatisch: Aufgrund des Feuers erhitzte sich die Luft dermaßen, dass eine Fensterscheibe zerbrach. Durch die Luftzufuhr kam es zu einer explosionsartigen Verbrennung der Rauchgase.

Diese war so stark, dass die Eingangstür des Hauses rund zehn Meter in den Innenhof des Anwesens geschleudert wurde. 20 Minuten später kehrte die Besitzerin (47) des Anwesens nach Hause und bemerkte den Brand. Mittels Pulverfeuerlöscher konnte sie ihn selbst unter Kontrolle bringen. Währenddessen wurde die Freiwillige Feuerwehr (FF) Zeltschach alarmiert und war mit zwei Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften vor Ort.

Sowohl am Badezimmer als auch an den angrenzenden Räumen entstand durch die Explosion erheblicher Sachschaden. Jetzt wird die genaue Brandursache ermittelt. Da zum Zeitpunkt der Explosion niemand im Gebäude war, wurde dabei auch niemand verletzt.