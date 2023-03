Frische Zutaten, verschiedene Pizza- und Nudelvariationen und Freundlichkeit sind die Strategie-Säulen der Pizzeria "Più Piano" in St. Veit. Seit mehr als zehn Jahren ist Liridon Ahmeti - genannt Doni - in der Gastronomie tätig und hat in der Karl-Domenig-Straße seine kleine Pizza- und Nudelbar eröffnet. "Ein Freund von mir wohnt in St. Veit. Ich dachte mir, hier würde ich gern mein Pizzakonzept umsetzten und wagte den Sprung in die Selbstständigkeit", sagt der gebürtige Kosovare.