Groß war die Freude in St. Veit, als der Eröffnungstermin feststand. 2020 hat Koch Erich Kühr den bekannten "Hüglwirt" in Hunnenbrunn von Heinz Vollmaier, der sich in den Ruhestand verabschiedet hat, übernommen. Dann folgten großflächige Neu- beziehungsweise Umbauarbeiten, zwei Millionen Euro hat Kühr dafür in die Hand genommen.