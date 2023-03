Franz Pirolt (FPÖ) ist nach seinem Abschied aus dem Landtag, dem er seit 2013 angehörte, und nach einstweilen 14 Jahren als Bürgermeister überzeugt: "Du kannst ja recht nett geredet haben, aber gehört hat es dann keiner." Gerne brachte er direkter Art polarisierend Themen an die Öffentlichkeit. So konnte er sich 2018 zwecks Ankurbelung des Arbeitsmarktes "ein ähnliches System wie das deutsche Hartz IV" für Österreich vorstellen oder brachte 2022 das Thema Wolf plakativ und ungeachtet aller rechtlicher Vorschriften per Facebook in die Öffentlichkeit: Er könne sich vorstellen, selbst einen Wolf zu schießen, meinte er im Juni. Da war das Wolfsthema gerade richtig am Kochen.