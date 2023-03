Die Idee zur Aktion kam mit einer Beobachtung. "Uns ist aufgefallen, dass an Wochenenden Menschen aus anderen Kärntner Bezirken zum Spazierengehen nach Friesach kommen", sagt Hanna Craigher von der Schokoladenmanufaktur Craigher. Um die Stadt außerhalb der Saison noch mehr zu beleben, findet nun an den folgenden drei Wochenenden eine Osterhasensuche statt. Erstmals hoppelt der Osterhase am Samstag, 18. März, durch die mittelalterliche Stadt.

Wer findet den Osterhasen?

Unter dem Motto "Ganz Kärnten sucht in Kärntens ältester Stadt den Osterhasen" werden samstags und sonntags in der Innenstadt – vom Stadtgraben, Stadtpark bis hin zum Petersberg – viele Gutscheine in kleinen Säckchen versteckt. "Wer einen findet, kann sich bei uns am Hauptplatz bis zum Karsamstag einen Schokohasen abholen", sagt Craigher, die zusammen mit ihrem Bruder Dominikus den Familienbetrieb führt.

Jeder Hase wird liebevoll in Handarbeit hergestellt und ist ein Unikat. Die Osterhasenfamilie ist bereits auf eine stattliche Zahl angewachsen. "Alexander der Große", "Big Berta", "Valentina" und wie sie alle heißen, bekommen auch maßgeschneiderte Kleidung. Als besonderes Zuckerl werden insgesamt sechs "Marktplatz Mittelkärnten Gutscheine" zu finden sein, die in den 46 Betrieben eingelöst werden können.

Die Osterhasensuche soll ein Fixpunkt werden. "Es wäre schön, wenn im nächsten Jahr mehr Betriebe mitmachen", sagt Craigher. Friesach stehe, so die Unternehmerin, für eine lange Ostertradition mit besonderen Bräuchen wie der Schwammweihe oder der Fußwaschung und soll nun um eine Facette reicher werden.