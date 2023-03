Der "A la carte"- Guide kürt jährlich die besten Restaurants Österreich. Zu den hundert besten Gaststätten des Landes zählt auch ein Restaurant aus St. Veit, nämlich das "La Torre Ristorante". Küchenchefin Rosemarie Trabelsi wurde bereits mehrfach ausgezeichnet und findet sich in fast jedem Resaturantguide ganz oben auf der Liste. Naheliegend also, dass "La Torre" auch einen roten Fixstern erhielt, der darauf hinweist, dass es sich um ein Lokal mit hoher Zuverlässigkeit in allen Belangen handelt. 84 von hundert möglichen Punkten und drei Sternen erhielt Trabelsis Küche von den Testerinnen und Testern. Zudem wurde die Weinkarte noch mit zwei von drei Weinflaschen ausgezeichnet.