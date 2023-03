"Oskar will keine Extrawürscht'l in der Schule", sagt Nina Feichter, Oskars Mutter. Daneben sitzt Oskar (7) am Sofa und darf sich über Amazon Prime gerade einen seiner Lieblingsfilme auf seinem Kindertablet anschauen. "Dschungelbuch!", kommt der Freudenschrei, als er ihn findet. Das macht er ganz allein. Im Herbst startete der kleine Mann ins Schulleben, er besucht eine Integrationsklasse in der Volksschule St. Veit. Dass es keine Extrawürschtl gibt, dafür sorgen schon einmal die Kinder. "Denn ihnen ist das egal", erklärt Nina Feichter, wie Oskars Schulkollegen mit seinem Down-Syndrom umgehen: Oskar ist einfach Oskar. "Und wenn Oskar einmal ungut ist, pflaumen sie ihn genauso an wie jedes andere Kind."