Am 15. März 2022 starteten Yvonne Stuck und Nicole M. Mayer die "NY Skills Academy" und blicken laut eigenen Aussagen auf ein erfolgreiches erstes Jahr zurück. Als Geburtstagsgeschenk gibt es einen neuen Club für Unternehmerinnen. „Unser Ziel war es, maßgeschneiderte Angebote für Unternehmen aller Größen zu bieten – vom EPU bis zum Großbetrieb. Es freut uns, dass unsere Akademie so gut angenommen wird.“

Im Juni 2022 wurde der neue Standort mit Büro in der Lastenstraße 28 in St. Veit eröffnet. „Die Lehrgänge im Bereich Kommunikation und Social Media sind das Basisangebot. Für die Unternehmen werden nach wie vor

individuelle Produkte erstellt“, sagen die Unternehmerinnen. Ein Beispiel ist das „Business Mentoring“, bei dem Gründerinnen am Start ihres Geschäfts begleitet werden. „Es gibt so viele innovative Frauen, die großartige Ideen haben. Wir begleiten sie Schritt für Schritt am Weg in die Selbstständigkeit“, ist Stuck auf das Programm besonders stolz. „Gleichzeitig haben wir einen Schwerpunkt in Sachen Jugend gesetzt - unter dem Titel ,Entrepreneurship-Heros' zeigen wir Jugendlichen, wie Unternehmertum funktioniert, wie man zu Geschäftsideen kommt und was es dazu alles braucht“, führt Mayer aus.

FEMpreneur Club startet

#bettertogether ist für die beiden nicht nur ein Hashtag auf Social Media, sondern gelebte Philosophie. Aus diesem Grund ist gemeinsam mit Unternehmerkollegin Ines Kainz, Farb- & Stilberaterin aus Pulst, die Idee entstanden, einen monatlichen Treffpunkt für Unternehmerinnen und

jene, die es noch werden wollen, ins Leben zu rufen. „Der FEMpreneur Club findet am 23. März 2023 um 18.30 Uhr das erste Mal im ,The 1st Lakehouse' am Hörzendorfer See statt“, verraten die Unternehmerinnen. Dahinter versteckt sich ein unkompliziertes „After-Work-Treffen“. „Wir sind überzeugt davon, dass Kooperationen der Erfolgsbooster sind und der FEMpreneur Club soll eine ungezwungene After-Work-Atmosphäre

bieten, bei dem sich Unternehmerinnen kennenlernen können“, sagt Stuck. Ein Mal pro Monat sollen diese Treffen stattfinden.

Wer dabei sein möchte, Anmeldungen unter E-Mail office@ny-skills.com

Info: www.ny-skills.com