Bei Sandra Sprachmann weiß man, was man bekommt. "Wir haben richtige Almhütten und keine Chalets mit irgendwelchen Chichi", lautet ihre klare Ansage. Richtige Almhütten, das heißt, in Material und Ausstattung urig gehalten und Handarbeit, wohin man schaut. "Mein Mann macht alles selbst", ist Sprachmann stolz. Die Niederösterreicherin und der Kärntner haben sich am Arlberg kennengelernt, beide waren in der Gastronomie tätig. Stefan Sprachmann (53) als Koch, Sandra Sprachmann (55) als Absolventin des Kremser Tourismuskollegs. "2019 haben wir auf der Flattnitz ein Grundstück gekauft", erzählt Sandra Sprachmann. "Wir hatten die Idee, für uns eine Hütte zu bauen." Über Freunde entdeckten die beiden einige Jahre davor die Flattnitz und verliebten sich in die Landschaft, die Natur, die Ruhe.