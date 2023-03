Elmar Glanzer hat nach der Pensionierung von Helmut Terkl das Elektrotechnik-Geschäft in der Lastenstraße 3 in Althofen übernommen. Über 30-jährige Erfahrung in der Elektro- und Elektronikbranche bringen Elmar Glanzer und sein Mitarbeiter Reinhard Schrittesser mit.

Neben Ersatzteil- und Zubehörverkauf werden auch Reparaturen von Haushalts- und Unterhaltungselektronik in der eigenen Werkstätte angeboten. Die Abwicklung des Reparaturbonus läuft komplett über Terkl Elektrotechnik". Angeboten werden im Geschäft Elektrogeräte aller Preisklassen.

Glanzer und Schrittesser kommen auch zu den Kundinnen und Kunden ins Haus. Sie liefern zudem alle Elektrogeräte wie Kühlschränke, Fernseher, Staubsauger, Kaffee- oder Bügelmaschinen und vieles mehr. "Die Entsorgungen alter, kaputter Geräte übernehmen ebenfalls wir", sagt der Althofener.