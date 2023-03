Welch eine Premiere für Eisstocksportler Michael Regenfelder jun. Das 20-jährige Megatalent krönte sich bei der Nachwuchs-EM in Deutschland bei seinem allerersten Antreten in der U23-Klasse zum Europameister im Zielwettbewerb. „Ja, mehr geht nicht. Ich wusste ja, dass die Konkurrenz ziemlich stark ist und das Finale war eng. Am Ende haben sich drei Spieler herauskristallisiert und ich war der glückliche Sieger. Mit dem vorletzten Schuss ist mir der Siegesschuss gelungen und danach hat sozusagen die Halle gebebt“, erzählt der strahlende Europameister vom GSC Liebenfels, der mit einer unglaublichen Coolness brillierte. „Nervenstark bin ich definitiv, das hat es auch gebraucht.“