Der Ausbau im öffentlichen Verkehr geht ungebremst weiter. Insbesondere die Bahninfrastruktur in ländlichen Regionen soll in den kommenden Jahren einen deutlichen Modernisierungsschub erhalten. Dafür wurde von Land, Bund und ÖBB ein hunderte Millionen schweres Investitionsabkommen (Kärnten Paket II) beschlossen. "Wir konnten so rund 650 Millionen Euro an Investitionen für den Bahnverkehr nach Kärnten holen. Von diesem Investitionsschub profitieren aber nicht nur die Pendlerinnen und Pendler, sondern die gesamte Region", betont Mobilitätslandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP).