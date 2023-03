In "Berni's Biker Bude" wird getüfftelt, geschraubt und ordentlich Gas gegeben - und das schon seit 20 Jahren. Die Spezialisten für schnelle Zweiräder in Althofen widmen sich der Reparatur und dem Verkauf von Mopeds und Motorrädern. Der Anspruch von Geschäftsführer Bernhard Seiß: Die Träume der PS-Liebhaber wahr werden zu lassen. Dafür legen der gebürtige St. Veiter und sein dreiköpfiges Team auch öfter Abendschichten ein. "Ich arbeite so lange, bis ich fertig bin", erklärt Seiß. Die Kundinnen und Kunden sollen schließlich zufrieden sein und am Wochenede wieder auf dem Motorrad sitzen können.