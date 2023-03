Donnerstagvormittag mussten mehr als tausend Schüler und Kindergartenkinder in Klagenfurt evakuiert werden. Eine Bombendrohung war in einem WC eines Gebäudes am Bildungscampus in Waidmannsdorf gefunden worden. Neben einem Kindergarten und der Praxisvolksschule befinden sich dort auch die Praxismittelschule, das BORG sowie die Bundesbildungsanstalt und das Kolleg für Elementarpädagogik (BAfEP). Das Ganze war nur zwei Tage nach einem ähnlichen Vorfall in St. Veit passiert, wegen dessen die Fachberufsschule und das Bundesschulszentrum mit BG/BRG und HLW evakuiert werden mussten.