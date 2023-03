Es ist eines der ältesten Häuser in Friesach, das Wirtshaus Speckladle. Das Hauptgebäude wurde im 13. Jahrhundert gebaut, die Mauern sind so dick, dass im tiefen Inneren kein Handyempfang mehr möglich ist. "Im Winter speichern die Mauern aber die Wärme und im Sommer ist es angenehm kühl", lacht Christian Höferer, der mit seiner Frau Christa das Gasthaus betreibt. Höferer ist in diesem Haus aufgewachsen, es ist in vierter Generation im Familienbesitz, doch jetzt soll sich das ändern. "Für meine beiden Kinder, die keine Gastwirtschaft führen möchten, ist das große Haus eher eine Belastung", erzählt er. So wurden Grund und Gebäude mit 1570 Quadratmetern Nutzfläche jetzt bei Remax zum Verkauf inseriert. "Es ist schon ein besonderes Gebäude", ist auch Immobilienmaklerin Sabrina Tschreppitsch beeindruckt. Und nicht nur das. Das Speckladle ist eines der letzten Gasthäuser mit bodenständiger Küche, es hat derzeit geöffnet – und das soll auch so bleiben.