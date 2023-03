Sie haben lange im Ausland gearbeitet. Nun sind Sie Marketingleiterin von Hirt. Was macht den Job spannend nach dem internationalen Parkett?

Die Marke Hirter, als starke regional verwurzelte Marke mit einer sehr langen Tradition und qualitativ hochwertigen Produkten, weist viele Parallelen zu den von mir bisher betreuten Marken auf. Ich finde es sehr spannend, etablierte Marken weiterzuentwickeln und Neues auszuprobieren. Außerdem ist die Privatbrauerei Hirt als eigentümergeführtes Unternehmen in vielen Bereichen wie Nachhaltigkeit, Unternehmenskultur, etc. sehr gut aufgestellt.