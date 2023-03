Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) haben vor, bis zum Jahr 2030 möglichst energieautark zu werden, den Eigenversorgungsgrad auf 80 Prozent zu steigern. Daher plant das Unternehmen in Thalsdorf (Gemeinde St. Georgen am Längsee) auf einer Fläche von sechs Hektar - in Nähe und Sichtweite zur Burg Hochosterwitz - Freiflächen-Photovoltaikanlagen zu errichten.