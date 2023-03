Der heutige internationale Frauentag erinnert daran, dass es zum Thema Gleichstellung noch immer viel zu tun gibt. Wir haben junge Menschen in der Region befragt, wie sie das Thema in ihrem Umfeld erleben und was sie ganz oben auf die Aufgabenliste stellen möchten. Lena-Cosima Meierhofer (16) aus Meiselding hat durchaus auch selbst schlechte Erfahrungen gemacht. "Oft hat es geheißen, als Mädchen schaffe ich etwas nicht. Das können nur Burschen", erzählt die Schülerin der CHS Villach. "Ich finde, wir haben verschiedene Körper, aber jeder soll das machen, was er möchte – ohne Einschränkungen oder Benachteiligungen", ist sie überzeugt.