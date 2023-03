"Man müsste mal" - genau diese drei Worte in einem Seminar brachten Erich Liebenwein dazu, den Jakobsweg zu gehen. "Ich habe damals einen Bericht in der Kleinen Zeitung über den Jakobsweg gelesen. Ich dachte tagelang darüber nach, hab mich aber entschieden, das Vorhaben erst in der Pension umzusetzen. Nach einem motivierenden Seminar sagte ich mir allerdings: Wenn du das jetzt nicht machst, machst du das nie'", erinnert sich Liebenwein. Am Montag, 13. März, bricht der 80-Jährige mittlerweile zum siebenten Mal nach Spanien auf, um den Jakobsweg erneut zu bezwingen.