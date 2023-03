Am Dienstagmorgen ist bei der Polizei ein Notruf eingegangen. Eine Schülerin der Berufsschule St. Veit an der Glan hat am Damen-WC einen Zettel gefunden, auf dem eine Drohung notiert war. Daneben stand eine verdächtige Flasche. Die Schülerin informierte sofort ihre Lehrer, die wiederum die Polizei verständigten. "Das Gebäude wurde evakuiert und von außen gesperrt. Unsere Einsatzkräfte sind im Einsatz", sagte Polizeisprecher Mario Nemetz. Der Wortlaut der Drohung wird noch nicht veröffentlicht. Dabei handle es sich um Täterwissen.

Rund 30 Polizeikräfte befanden sich vor Ort, darunter auch eine Hundestaffel. Inzwischen konnte Entwarnung gegeben werden. "Um 10.45 Uhr wurde die Evakuierung aufgehoben. Zum Glück wurde bei der Durchsuchung nichts gefunden, der Schulbetrieb konnte wieder starten", sagt Nemetz.

© Steiner

Laut dem Instagram-Kanal "klagenfurt_elite" handelte es sich um eine Aperol-Flasche, die gefunden wurde. Anschließend soll es zudem einen anonymen Anruf gegeben haben, so berichtete eine Schülerin der Schule.