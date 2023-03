Am Dienstagmorgen ist bei der Polizei ein Notruf eingegangen. Eine Schülerin der Berufsschule St. Veit an der Glan hat am Damen-WC einen Zettel gefunden, auf dem eine Drohung notiert war. Daneben stand eine verdächtige Flasche. Die Schülerin informierte sofort ihre Lehrer, die wiederum die Polizei verständigten. "Das Gebäude wurde evakuiert und von außen gesperrt. Unsere Einsatzkräfte sind im Einsatz", sagt Polizeisprecher Mario Nemetz. Der Wortlaut der Drohung wird noch nicht veröffentlicht. Dabei handle es sich um Täterwissen.

Aktuell befinden sich rund 30 Polizeikräfte vor Ort. Ob und wann die Schülerinnen und Schüler wieder zurück in die Berufsschule dürfen, ist bis dato noch nicht bekannt. Der Einsatz läuft noch. Weitere Informationen folgen.