100 Feuerwehrleute waren am 14. November des Vorjahres im Einsatz, um einen Großbrand in der Stadt St. Veit zu löschen. Jetzt, fast vier Monate nach dem Feuer in der Firma Stahlwerk, hat die Staatsanwaltschaft (StA) Klagenfurt ihre Ermittlungen abgeschlossen: "Das Verfahren wurde eingestellt", sagt StA-Sprecher Markus Kitz. "Der Brand ist durch eine Entzündung von Benzindämpfen entstanden, jedoch war keinem der Beteiligten ein Fehlverhalten nachzuweisen." Es sei nicht zu klären gewesen, ob die Entzündung durch einen elektrischen Lichtbogen, durch Einschalten von Licht oder durch eine Flamme, etwa durch eine Zigarette, entstanden sei, so Kitz.