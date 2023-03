Bisher unbekannte Täter brachen in der Nacht auf Montag in mehrere Firmenobjekte im Gemeindegebiet von St. Veit an der Glan und von Frauenstein ein. War am Montagvormittag noch von 13 Tatorten die Rede, korrigierte die Polizei am Abend die Zahl nach oben. Inzwischen sind es 15, darunter Autohäuser, Gastrobetriebe, Transportunternehmen und Dienstleistungsbetriebe.

Gestohlen wurde Bargeld in unbekannter Höhe. Ein Tresor wurde gewaltsam aufgebrochen. Die Schadensumme ist nach wie vor nicht bekannt. Die Ermittlungen werden vom Landeskriminalamt Kärnten übernommen. Weitere Tatorte werden nicht ausgeschlossen.