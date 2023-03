Zweitstärkste Partei im Bezirk St. Veit ist die FPÖ – mit Spitzenkandidat Josef Ofner im Wahlkreis Ost. In den 20 St. Veiter Gemeinden fuhr die FPÖ in zehn ein kleines Minus ein. Tatsächlich gab es nur einen Ausreißer nach unten, der noch dazu recht kurios ist: Mölbling mit FPÖ-Bürgermeister Bernd Krassnig. Die FPÖ verlor da 10,41 Prozent und die ÖVP – die große Wahlüberraschung – fuhr 10,45 Prozent Plus ein.