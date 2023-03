Bereits am 24. Feber 2023 wurde, wie die Polizei am Samstag bekannt gegeben hat, ein St. Veiter leblos von seiner Mutter aufgefunden. Der 20-Jährige lag im Schlafzimmer im gemeinsamen Wohnhaus. Der sofort alarmierte Notarzt konnte keinerlei Lebenszeichen mehr feststellen. Da im Zimmer Suchtmittelutensilien aufgefunden wurden und somit ein Tod durch den Konsum von Drogen nicht auszuschließen war, wurde die Polizei beigezogen.

Die von der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angeordnete und 28. Feber 2023 durchgeführte Obduktion bestätigte den Verdacht des Todes durch Suchtmittelkonsum. Eine toxikologische Untersuchung ergab, dass sich Spuren verschiedener Suchtmittel im Körper des Toten befanden. Mit dem endgültigen Ergebnis der gerichtsmedizinischen Untersuchung kann erst in einigen Wochen gerechnet werden. Die weiteren Ermittlungen wurden vom Landeskriminalamt übernommen.

Der junge Mann ist der zweite Drogentote in diesem Jahr in Kärnten. Am 1. Jänner ist ein in Klagenfurt lebender bosnischer Staatsbürger infolge von Drogenkonsum gestorben. Der 33-Jährige war von seiner Lebensgefährtin in einer Wohnung in Klagenfurt tot aufgefunden worden.

Im Vorjahr sind in Kärnten neun Menschen an den Folgen ihrer Drogensucht gestorben.