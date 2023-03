Freitagabend kam es in Guttaring zu einer Frontalkollision zweier Fahrzeuge. Einer der Lenker starb, der andere musste schwer verletzt ins Krankenhaus geflogen werden. Die Unfallursache ist noch unklar.

Tragödie in Kärnten: Toter und Schwerverletzter bei Verkehrsunfall

Tragischer Unfall am Freitagabend im Bezirk St. Veit/Glan: Gegen 18.10 Uhr fuhr ein Mann (44) aus dem Bezirk St. Veit mit einem Pkw auf der Möselstraße (L 82) von Guttaring kommend in Richtung Mösel. Zu diesem Zeitpunkt war ein Mann (33), ebenfalls aus dem Bezirk St. Veit, mit dem Auto auf der Möselstraße von Mösel in Fahrtrichtung Guttaring unterwegs.

In Guttaring kam es dann aus bisher unbekannter Ursache zu einem Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge: Dabei erlitt der 44-Jährige tödliche Verletzungen. Der 33-jährige Autolenker wurde schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber C 11 ins Klinikum Klagenfurt geflogen werden.

Die Ermittlungen zur Unfallursache und -hergang laufen. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Althofen, Guttaring und Wieting.