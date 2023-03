Vor 30 Jahren wurde Althofen zur Stadt erhoben. Gleichzeitig mit der Eröffnung des neuen Hauptplatzes finden daher im Juni große Jubiläumsfeierlichkeiten statt. Ein Höhepunkt ist das „European Street Food Festival“.

Mit der Fertigstellung des Hauptplatzes wird es möglich sein, dass die Feierlichkeiten zum 30-Jahr-Jubiläum der Stadterhebung am neuen Hauptplatz stattfinden können. In der Festwoche vom 21. bis 27. Juni steht Althofen ganz im Zeichen der damaligen Stadterhebung und wartet mit einem großen Festprogramm auf. So gibt es einen Krämer- und Kunsthandwerksmarkt sowie ein zweitägiges „European Street Food Festival“. Außerdem werden Filme und Fotos von der Stadterhebung 1993 gezeigt.

Längste Tafel Kärntens

„Ein Höhepunkt wird die ,Längste Tafel Kärntens‘ sein, zu der alle Althofenerinnen und Althofener jeden Alters herzlich eingeladen sind, den für Althofen so bedeutenden Jahrestag zu feiern. Das Jubiläum soll auch eine Anerkennung an die fleißigen Bürgerinnen und Bürger sein, die Althofen zu dem machen, was es heute ist, nämlich eine lebens- und liebenswerte Stadt“, sagt Bürgermeister Walter Zemrosser (LFA). Am Samstag, 24. Juni, findet die Festsitzung des Gemeinderates statt. Exakt an jenem Tag, an dem vor 30 Jahren der Landtagsbeschluss erfolgte, mit welchem der Marktgemeinde Althofen das Recht zur Führung der Bezeichnung „Stadtgemeinde“ verliehen wurde.

Kulinarik aus aller Welt

„Street Food ist in vielen Ländern und Metropolen der Welt schon lange nicht mehr wegzudenken. Umso mehr freut es uns, dass Europas größtes mobiles Restaurant in Althofen zu Gast ist“, sagt Zemrosser. Denn im Rahmen der Jubiläumsfeierlichkeiten findet ein zweitägiges „European Street Food Festival“ am neu gestalteten Hauptplatz statt. Am Samstag, 24. Juni, von 11 bis 22 Uhr, und am Sonntag, 25. Juni, von 11 bis 20 Uhr, kredenzen dutzende Aussteller, Foodtrucks und Köche hunderte internationale Gerichte. Egal ob Mexikanisch, Norwegisch, Indisch oder American Burger, Gekochtes oder Gegrilltes, vegetarisch oder vegan, Mini-Donuts, Waffeln, Crêpes oder natürlich auch Schmankerl aus heimischen Küchen, all das wird direkt vor Ort frisch zubereitet. Der Eintritt ist frei.