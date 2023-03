Wer Kinder hat, weiß, wieviel an Kleidung, Spielsachen im Laufe der Jahre zusammenkommen. Vor allem Babygewand und -spielzeug ist nach kürzester Zeit nicht mehr tragbar beziehungsweise nicht mehr interessant. Das Sozialreferat der Stadtgemeinde Althofen lädt daher in Zusammenarbeit mit dem Althofener Verein „Familienglück“ am Samstag, dem 18. März, zur Familienbörse „2. Leben für Baby- und Kindersachen“. Die Tauschbörse findet von 9 bis 12 Uhr im Kulturhaus Althofen statt.

Auch ein Zeichen setzen

Baby- und Kinderartikel sowie Kleidung, Sportgeräte, Lauf- und Fahrräder, Spielsachen, Autokindersitze, Kinderwagen, Babyausstattung und mehr sollen bei der Familienbörse ihre Besitzer wechseln. „Wir

bieten Eltern in Althofen eine Anlaufstelle, bei der sie Baby- und Kindersachen verkaufen, aber auch günstig erwerben können und möchten damit auch die für Familien belastende Inflation ein wenig

abfedern. Mit dieser Plattform setzen wir zudem ein Zeichen für Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit“, sagen Bürgermeister Walter Zemrosser und Sozialreferent Stadtrat Klaus Trampitsch.

Neben dem Sozialreferat der Stadtgemeinde Althofen tritt der von Tanja Sallinger und Nina Weiss-Moser im August letzten Jahres gegründete Verein „Familienglück – Netzwerk rund um die Familie“ auf. „Auf unserer Facebook-Seite wurden schon viele Sachen zum Tauschen angeboten, die Mitglieder haben sich untereinander vernetzt. Nun kam der Wunsch auf, eine Tauschbörse zu organisieren, um Dinge, die man nicht mehr braucht, weiterzugeben“, erklären Tanja Sallinger und Nina Weiss-Moser. Die beiden Althofenerinnen haben bereits viele, hauptsächlich kostenlose Veranstaltungen wie Vorträge, Workshops, Kurse und mehr organisiert. Allein im zweiten Quartal dieses Jahres bietet „Familienglück“ an die 60 Termine für Familien an. Stillgruppen und Treffen mit und ohne Kinder komplettieren die umfangreiche Palette an Zusammenkünften, die größtenteils in den Vereinsräumlichkeiten in der der Kansnitstraße 19

stattfinden.