Aktuell sind vier "MPREIS" und zehn T&G Märkte im gesamten Bundesland Kärnten geöffnet, in Althofen befindet sich ein T&G Markt des Unternehmens. Er wurde im Juli 2019 in der Funderstraße eröffnet, nun ist fix, dass er geschlossen wird, und zwar am 15. April. Lebensmittel und Getränke in Größtmengen sowie Lebensmittel und Tiefkühlware sind das Angebot dieses Marktes. Wann genau geschlossen wird, dazu gibt es seitens des Unternehmens keine Information. Sieben Mitarbeitende sind von der Schließung in Althofen betroffen. Hohe Kosten für die Logistik gibt man als Ursache an. Die Bevölkerung habe das Angebot jedoch gut angenommen."Die Akzeptanz des Marktes in Althofen ist gut", so heißt es seitens der Unternehmensführung.

Hohe Logistik- und Energiekosten

"Sowohl Umsatz als auch Kundenfrequenz stiegen im vergangenen Jahr, die hohen Logistik- und Energiekosten belasten jedoch das Ergebnis der Filiale". Die Ware in den Märkten kommt aus einem Lager in Völs in Tirol. "Die Energiekosten sind alleine für diese Filiale über 30 Prozent gestiegen."

Im Zuge der Schließung wurde drei von sieben Angestellten ein Wechsel in umliegende Märkte angeboten. Gespräche mit Interessenten zwecks Übernahme des Standortes laufen gerade, nähere Information, aus welcher Ecke die Verhandlungspartner kommen, gibt es nicht. Der Stand der Dinge: "Wann die Gespräche abgeschlossen werden können, steht nicht fest."