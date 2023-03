Am Mittwoch gegen 17.20 Uhr wurde die FF-Brückl zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrparteienhaus in Brückl gerufen. Eine Frau (69) erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung. Aus bisher unbekannter Ursache brach im Wohnzimmer der Wohnung der Frau ein Brand aus. "Schon von Weitem sah man in ganz Brückl die dichten Rauchschwaden aufsteigen", berichtet die Feuerwehr auf Facebook.

Innenangriff

Zum Glück befanden sich keine Personen mehr im Gebäude, als der Brand weiter fortgeschritten war. Die Bewohnerin gab gegenüber den erhebenden Beamten gegenüber an, dass sie ihren Ofen im Wohnzimmer eingeheizt habe, sie aber nicht wisse, wie der Brand zustande gekommen sei. Die Pensionistin erlitt die Rauchgasvergiftung bei einem Löschversuch. Sie wurde in das Krankenhaus St. Veit/Glan gebracht.

Atemschutz

Am Brandort wurde unter Einsatz von schwerem Atemschutz ein Innenangriff durch die FF-Brückl durchgeführt. Zwischenzeitlich waren auch die alarmierten Wehren – FF St. Filippen, FF St. Walburgen und FF Eberstein – vor Ort und stellten eine dringend notwendige Atemschutz-Reserve. Nach relativ kurzer Zeit konnte der Brandherd lokalisiert und erfolgreich gelöscht werden, berichtet die Feuerwehr. Danach mussten darüberliegende Wohnungen und das Stiegenhaus mittels Druckbelüfter rauchfrei machen.