Am Mittwoch gegen 17.30 Uhr kam es bei einem Mehrparteienhaus in der Gemeinde Brückl, im Wohnzimmer der Wohnung einer Pensionistin (69), aus bisher unbekannter Ursache zu einem Brand. Die Frau versuchte diesen noch selbst zu löschen, was ihr jedoch nicht gelang.

Die von ihr alarmierten Einsatzkräfte, im Einsatz standen die FF St. Walburgen, Eberstein, St. Filippen und Brückl, konnten den Brand dann löschen.

Laut der Wohnungsmieterin hielt sie sich zur Brandausbruchszeit alleine in der Wohnung auf. Sie gab gegenüber den erhebenden Beamten an, dass sie ihren Ofen im Wohnzimmer eingeheizt habe, sie aber nicht wisse, wie der Brand zustande gekommen sei. Die Pensionistin erlitt bei ihrem Löschversuch eine leichte Rauchgasvergiftung, wurde von der Rettung St. Veit/Glan erstversorgt und in das Krankenhaus St. Veit/Glan gebracht.

Durch den Brand wurde das gesamte Wohnzimmer schwer beschädigt, infolge der starken Rauchentwicklung wurde auch die restliche Wohnung stark in Mitleidenschaft gezogen. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens ist bisher nicht bekannt.