Am Dienstag, 28. Februar, schloss der Sparmarkt Petautschnig in Kraig seine Pforten. Chef Klaus Petautschnig verabschiedete sich in den wohlverdienten Ruhestand. Auf 220 Quadratmetern Geschäftsfläche gab es ein Sortiment zur Abdeckung des täglichen Bedarfs. "Das Geschäft war ein Treffpunkt im Dorf. Viele Leute tauschten im Geschäft Neuigkeiten aus", erklärt Bürgermeister Harald Jannach (Liste Harald Jannach).

Die Suche nach einem neuen Betreiber oder einer neuen Betreiberin läuft mittlerweile seit einem Jahr, jedoch erfolglos. "Wir hatten wohl einige Interessenten, diese sind jedoch immer abgesprungen, bevor es konkret wurde. Nun gibt es wieder einen Interessenten, aber er ist auch noch am Überlegen", erklärt Jannach.

Harald Jannach verabschiedete sich von Petautschnig und seinem Team © KK/Facebook Harald Jannach

"Sollte sich in absehbarer Zeit keine Nachfolge finden, gibt es die Überlegung, das Geschäft in ein kleines Café mit Backstube und einem Hofladen für bäuerliche Produkte umzubauen", sagt Jannach. Egal, ob sich ein Gastronom oder Kaufmann findet, das Gebäude wird jedenfalls umgebaut. "Die Räumlichkeiten sind schon älter. Neue Leitungen müssten verlegt werden. Da sich das Gebäude im Besitz der Gemeinde befindet, übernehmen wir den Umbau, müssen aber konkret wissen, welches Ziel wir haben", sagt Jannach.

Interessierte können sich gerne jederzeit beim Bürgermeister oder bei der Gemeinde melden.