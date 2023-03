Begonnen hat alles im Vorjahr mit einer Seminarreihe für die Maklervereinigung. Sieben verschiedene Schwerpunkte standen dabei auf dem Programm. "Ich wollte es mir aber nicht anmaßen, alle Seminare selbst zu führen, weil ich nicht in allen Bereichen die notwendigen Fähigkeiten mitbringe", sagt die Unternehmensberaterin und Trainerin Marion Drobesch. Daher hat sie sich fünf weitere Trainerinnen und Trainer mit ins Boot geholt und die Seminarreihe gemeinsam über die Bühne gebracht. Und gleichzeitig den Grundstein für das Bildungsinstitut "Blickwinkel ändern" gelegt. Gemeinsam bietet man Weiterbildungen in den Bereichen Kommunikation, Führung und Persönlichkeitsentwicklung" an.