Am Dienstag gegen 12.50 Uhr führte ein 60-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Veit an der Glan gemeinsam mit seinem 31-jährigen Sohn Forstarbeiten in einer Waldparzelle im Bezirk St. Veit/Glan durch. Beim Entasten eines Baumes geriet der 60-Jährige mit der Motorsäge zwischen Schnittschutzhose und Schnittschutzschuhe in den Bereich seiner Wade und wurde dadurch schwer verletzt.

Der 31-jährige Sohn setzte sofort über Notruf die Rettungskette in Gang. Der Vater wurde von der Rettung Gurk und dem Notarztteam des Rettungshubschraubers RK-1 vor Ort medizinisch versorgt und ins Klinikum Klagenfurt geflogen. Zur Bergung des Verletzten waren die Freiwilligen Feuerwehren Zweinitz und Weitensfeld im Einsatz.