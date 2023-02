Seinen ersten Computer bekam er mit sechs Jahren. Mit sechzehn gründete er dann seine Firma "Butzenbacher IT-Service". Kevin Butzenbacher aus Kappel am Krappfeld dürfte einer der jüngsten Firmengründer in St. Veit sein. Seit rund einem Jahr bietet er Lösungen für IT-Probleme an. "Ich mache viel Netzwerktechnisches. Server, Computer, Webseiten, aber auch Dinge wie WLAN-Einrichten. Eigentlich fast alles in der IT, wenn man das so sagen kann", berichtet Butzenbacher.